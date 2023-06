Midjourney 5.2 est là ! Comment l'IA de génération d'images s'améliore-t-elle encore ?

Midjourney 5.2 propose également de nouveaux modes de variation, qui permettent surtout de se concentrer sur le type de nuance visuelle souhaité. Deux modes sont proposés, dont le « High Variation Mode » et le « Low Variation Mode ». Cette fonctionnalité se décline aussi en des modes plus localisés, à savoir « Varier fort » et « Varier subtil ». Ces derniers permettent d'appliquer l'effet dans des cas spécifiques sans affecter l'ensemble du travail.

Par ailleurs, une nouvelle commande « Shorten » est ajoutée à l'outil. Elle sert essentiellement à affiner les prompts. Concrètement, l'utilisateur peut envoyer une demande plus ou moins longue, puis Midjourney analyse le prompt et suggère des alternatives plus concises.

Toutes ces améliorations pourraient encore changer dans les semaines à venir, selon l'annonce de Midjourney sur Discord, sachant que la version 5.2 est encore en cours de test. Cela étant, tous les utilisateurs reçoivent automatiquement la nouvelle version 5.2, sans aucune manipulation. Mais ils peuvent revenir à la version 5.1 à tout moment grâce à la commande /settings.