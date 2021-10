Le shopping bientôt sur Pinterest ? PayPal en discussion pour le rachat de la plateforme

Déjà engagée dans la voie du e-commerce, Pinterest cherche par tous les moyens à améliorer la monétisation de ses contenus et a annoncé une série de nouvelles fonctionnalités pour faciliter la vente de produits par les créateurs à cet effet. La monétisation et le paiement en ligne pourraient alors constituer un point de jonction entre les deux géants américains. D’autant que PayPal a pour ambition de se transformer en application tout-en-un en permettant aux utilisateurs et utilisatrices d’accéder à de multiples services sur une même plateforme. Le rachat de Pinterest serait un pas énorme dans cette direction.