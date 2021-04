Pinterest innove en revoyant sa politique de modération et en lançant une Charte des créateurs

Conformément à son engagement pour un environnement plus sûr et plus inclusif, Pinterest a mis à jour ses politiques et son service en propulsant notamment de nouveaux outils de modération des commentaires, un outil d'engagement particulièrement important pour les créateurs de la plateforme. Un rappel de positivité est donc proposé aux utilisateurs avant la publication d'un commentaire, de façon à éviter tout contenu offensant. Mieux vaut prévenir que guérir. D'autres outils, faisant appel à l'apprentissage automatique, permettront désormais de détecter et supprimer les commentaires haineux. Et de nouveaux signaux de prévention de spam ont été introduits, de même que la possibilité pour les créateurs de mettre en évidence jusqu'à trois commentaires sur le contenu mis en ligne.