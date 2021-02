Microsoft a récemment tenté de racheter Pinterest, sans succès

Selon le Financial Times, via Reuters, la firme de Redmond a tenté d'effectuer une acquisition de Pinterest. Les deux parties auraient ainsi entamé des conversations sur le déroulement possible, mais également sur le prix que la firme de Satya Nadella était prête à mettre sur la table.

Il faut dire que les deux sociétés ont déjà souvent collaboré. Pinterest est l'une des seules sociétés à avoir optimisé son service pour le Surface Duo, le smartphone à deux écrans de Microsoft. La société avait également développé une application pour Windows Phone et propose une progressive Web App au sein du Windows Store. Plus récemment, le navigateur Edge a intégré Pinterest au sein des Collections du panneau latéral de droite.

Orienté vers le principe du scrapbooking, Pinterest propose à chacun de former des ensembles thématiques en collectant des liens et des images affichées à la manière de vignettes. Pinterest a notamment été rendu populaire par les adeptes de la première heure rassemblant des idées de décoration ou de crafting.