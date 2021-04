Twitter a voulu racheter Clubhouse... mais ça ne s'est pas passé comme prévu

Twitter n'a pas perdu de temps et a rapidement lancé Spaces, une fonctionnalité de salons audio qui reprend les bonnes idées de Clubhouse. Le service n'est pour le moment disponible que sur mobile et accessible à certains utilisateurs seulement, mais son déploiement devrait prendre de l'ampleur dans les prochaines semaines.

Le réseau social n'est pas le seul puisque Facebook travaille actuellement sur un clone de Clubhouse. LinkedIn va également intégrer un système de salons réservés à la voix et Discord a déjà lancé Stage Channels, sa propre version disponible à la fois sur mobile et depuis les clients Windows et macOS.

De son côté, Clubhouse continue le développement d'une version spécifique aux appareils Android. Elle a également annoncé le lancement d'un système de pourboires à destination des créateurs de salons et sur lesquels Clubhouse promet de ne pas prendre de commission.