Sur WordPress, ce plugin vérolé depuis plus d'un an est toujours vecteur d'attaques

Et, en l'occurrence, il en existe beaucoup. D'après Wordfence, entre 4 000 et 8 000 sites ont installé ce plugin, qui n'est d'ailleurs plus soutenu par ses développeurs. Plus inquiétant encore, on apprend qu'une moyenne de 443 868 attaques visant à exploiter cette faille sont menées chaque jour depuis le début du mois, et via un peu plus de 10 000 adresses IP différentes. TheHackerNews rapporte toutefois que la plupart de ces tentatives émanent en réalité de 10 adresses IP.

Faute de correctif dans l'immédiat, si vous utilisez le plugin Kaswara Modern WPBakery Page Builder Addons sur votre site, il est donc fortement conseillé de le supprimer.