Des vulnérabilités critiques détectées dans un plug-in WordPress

Une autre vulnérabilité se trouve dans la fonction permettant à des utilisateurs de fournir une image et une bannière pour agrémenter leur profil. La seule vérification du format de fichier uploadé par l'utilisateur est réalisée avec la fonction exif_imagetype(), qui n'est pas sécurisée. Cette fonction vérifie uniquement les premiers octets d'un fichier pour déterminer son format et peut très facilement être contournée en ajoutant ces octets au début d'un fichier PHP par exemple pour le faire passer pour une image. Un attaquant pourrait donc très facilement prendre le contrôle du site de cette manière, et ce, dès l'inscription.