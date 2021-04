WordPress va automatiquement bloquer FLoC sur tous les sites qu'il héberge

Comment ? En ne se basant plus sur du tracking individuel, mais collectif. En effet, FLoC regroupera les utilisateurs dans des « cohortes », des groupes constitués selon les centres d'intérêt et comportements, groupes qui seront ensuite soumis aux éditeurs et annonceurs. Typiquement, un acteur du e-commerce ou éditeur ne saura plus ce que Pierre, Paul ou Jacques ont fait individuellement, mais ce que le groupe « centre d'intérêt #1 » a l'habitude de faire.