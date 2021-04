Après Brave et DuckDuckGo, Vivaldi aussi bloquera le pistage FLoC de Google

FLoC ne fait définitivement pas l'unanimité. Après le navigateur Brave et le moteur de recherche DuckDuckGo , c'est au tour de Vivaldi de dire non à la nouvelle technologie de Google censée remplacer les cookies tiers.

FLoC (pour Federated Learning of Cohorts) se veut sur le papier plus respectueuse de la vie privée des utilisateurs, en utilisant les habitudes des masses plutôt que des individus. Mais pour Vivaldi, ce nouveau fonctionnement qui se passe notamment en local directement dans le navigateur et non plus en ligne, est une nouvelle forme de tracking encore plus dangereuse pour la vie privée des utilisateurs.

Bien que basé sur Chromium, Vivaldi ne supporte actuellement pas FLoC, et ne le fera pas à l'avenir. C'est en tout cas ce que la société, qui a toujours été très portée sur le respect de la vie privée et sur le besoin d'indépendance vis-à-vis de Google, annonce dans un long billet de blog riche en explications et détails sur FLoC et les cookies.