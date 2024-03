Une faille du plugin LiteSpeed menace 5 millions de sites Wordpress

WordPress, étant le premier créateur de sites web au monde, d'autant plus avec l'aide récente de l'intelligence artificielle. Il anime environ la moitié de l'Internet mondial. Et bien sûr, cette popularité en fait une cible de choix pour les pirates informatiques. Ils cherchent constamment des moyens d'accéder aux bases de données, où ils peuvent voler des données sensibles ou lancer des campagnes publicitaires malveillantes et du phishing. Bien que WordPress soit généralement considéré comme sûr, ses thèmes et plugins, souvent mal entretenus, sont souvent le maillon faible.



Les plugins, en particulier ceux non commerciaux, sont souvent développés par de petites équipes ou des individus, et parfois ils sont abandonnés et mal entretenus. Cette situation en fait une cible idéale pour les attaques.