Attention, la messagerie de votre hébergeur est peut-être vulnérable

Si l’on ne sait pas exactement comment et par qui la vulnérabilité est exploitée, le mode n’est pas sans rappeler les exploits pilotés par les groupes de pirates russes APT28 et Winter Vivern ayant déjà affecté les serveurs de Roundcube en octobre dernier. Les cyberattaques avaient alors visé plus de 80 organisations, principalement en Pologne, en Ukraine et en France, dans le but d’obtenir des renseignements sur les activités militaires et politiques européennes.