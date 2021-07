Derrière une jeune femme, Marcella Flores, se cachaient des hackers affiliés à l'Iran

Le fameux malware dont nous parlions, qui est une mise à jour de Liderc et qui est surnommé LEMPO par Proofpoint, peut effectuer une reconnaissance sur la machine infectée, une fois qu'il est installé dans celle-ci. Il s'agit d'un script Visual Basic déposé par une macro Excel. Rien ne lui échappe ou presque. Il peut alors enregistrer les informations et détails personnels du propriétaire, exfiltrer des données sensibles vers un compte de messagerie aux mains de l'acteur via le protocole de communication SMTPS (et le port 465). Puis il peut ensuite masquer ses traces en supprimant les artefacts du jour. Imparable.