Quanta, fournisseur d'Apple, HP et Google, victime d'un ransomware à 50 millions de dollars

Le groupe de pirates russe REvil, qui répond également au nom de Sodinokibi, a publié un billet de blog sur son site (seulement disponible sur le dark web) dans lequel il prétend avoir réussi à infiltrer le réseau de Quanta.

Les hackers déclarent avoir subtilisé au cours de leur opération des plans et informations confidentielles sur le design et l'ingénierie de produits Apple. Les appareils concernés seraient des MacBooks et des Apple Watch, dont Quanta est en charge de l'assemblage.

Le groupe a publié plusieurs captures d'écran de fichiers volés pour prouver son sérieux. On y voit des étapes d'assemblage des MacBook Air et MacBook Pro. REvil exige de la part de Quanta le paiement d'une rançon de 50 millions de dollars, qui a refusé de céder au chantage et est en train d'améliorer la sécurité de ses infrastructures pour être capable de parer toute autre tentative d'attaque.