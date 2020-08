Canon aurait été victime d'un ransomware, 10 TB de données possiblement volées

Pendant plusieurs jours, entre le 30 juillet et le 4 août, le site image.canon a souffert d'une panne durant laquelle il affichait des messages de mises à jour, avant de revenir en ligne. Plusieurs sites et services internes au groupe ont en réalité été touchés, et le site BleepingComputer s'est penché sur le lien avec l'attaque d'un ransomware dont a été victime Canon.