Dès la découverte de l'attaque le 5 octobre, l'entreprise a isolé les serveurs compromis et fait appel à des experts en cybersécurité. Un groupe de travail a été mis en place pour restaurer les systèmes internes et reprendre les opérations normales au plus vite. Les autorités ont également été prévenues : la police a été contactée le 6 octobre et la Commission de protection des données personnelles le lendemain.

Que peuvent faire les clients de leur côté ? Tout d'abord, garder leur calme. Même si vos données ont potentiellement fuité, rien ne prouve qu'elles seront utilisées à des fins malveillantes.