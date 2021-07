Intel NUC 11 Extreme : la bête sort du canyon !

Pour le reste, ce nouveau NUC se base sur le chipset WM590 conçu pour les processeurs Tiger Lake. Il peut embarquer jusqu'à 64 Go de RAM en DDR4-3200 (via des barrettes SO-DIMM), tandis que le stockage se fait par le biais d'un port M.2 et de deux ports SATA à 6 Gbps laissés vacants.

La connectique de l'engin s'articule autour de six ports USB 3.1 Gen 2, de deux ports Thunderbolt 4, d'un port HDMI 2.0b et d'un port Ethernet. Côté connectivité, on retrouve enfin du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.2. On notera aussi la présence de deux emplacements PCIe 4.0 x4 à l'intérieur du boîtier.

Disponible en précommande aux États-Unis, l'appareil s'affiche à partir de 1 299 dollars en version Core i5. Le modèle i7 est annoncé à 1 399 dollars, mais il faudra débourser 1 599 dollars pour mettre la main sur le modèle i9.