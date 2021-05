NVIDIA : la GeForce RTX 3080 Ti est passée par GeekBench et atteint le score de la RTX 3090

Le benchmark provient d'un partenaire NVIDIA inconnu, qui aurait posté sur le test CUDA GeekBench 5 les résultats d'un PC équipé d'une GeForce RTX 3080 Ti. Ce benchmark vient notamment confirmer les rumeurs établissant que celle-ci embarquerait une puce GA102-225, 10 240 cœurs CUDA et 12 Go de mémoire GDDR6X, proposant un taux de transfert de 19 GT/s et une interface 384-bits.

La future nouvelle membre des RTX séries 30 aurait atteint un score de 238 603, affichant ainsi un score très comparable à celui de la carte graphique très haut de gamme de cette génération, la RTX 3090, qui a quant à elle atteint un score de 239 003. Des résultats notamment encouragés par le fait que la machine de test intégrait également un processeur Intel Core i7 11 900K, permettant ainsi de nullifier complètement l'effet bottleneck.