Le PCI Express 6.0 doublera (encore) le débit, les spécifications finales sont là

Le PCIe 4.0 et le PCIe 5.0 apparaissent comme de « simples » évolutions et exploitaient toujours la technologie de signalisation Non-Return-to-Zero (NRZ). Avec le PCIe 6.0, on passe à un système nouveau avec la Pulse-Amplitude Modulation 4 (PAM4). Sans doute le plus gros changement de la norme PCI Express.