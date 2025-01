Si l'idée d'apporter le DLSS 3 aux RTX 30 est séduisante, elle soulève néanmoins de nombreuses questions techniques. La génération d'images, composante clé du DLSS 3, repose en partie sur l'accélérateur de flux optique présent uniquement sur les RTX 40 et 50.

Adapter cette technologie aux GPU plus anciens nécessiterait probablement des compromis. On peut imaginer une version allégée du DLSS 3, offrant une partie des bénéfices sans atteindre les performances des cartes plus récentes. NVIDIA devra trouver un équilibre entre l'amélioration des performances et la qualité visuelle.