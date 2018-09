La Xbox One S aussi en bundle avec Fortnite

Du Fortnite chez Sony, Nintendo... et Microsoft !

A l'occasion d'un nouveau rendez-vous, Microsoft a officialisé hier soir la disponibilité immédiate d'un nouveau. Un pack qui va donc réunir la Xbox One S, ainsi que le jeu signé Epic Games : Fortnite.Il s'agira ici d'une Xbox One S dotée d'une mémoire interne de 1 To, sans oublier une manette de jeu, un code permettant de télécharger le jeu Fortnite, ainsi que le set de skins Eon. Le tout inclura également un total de 2000 V-Bucks à dépenser comme on le souhaite.Microsoft précise que ce bundle sera disponible dès cette semaine aux Etats-Unis, au prix de 299,99 dollars, et qu'il inclura également 1 mois d'accès au Xbox Live Gold comme au Xbox Game Pass. Un pack qui arrive donc juste à temps pour le grand lancement de la