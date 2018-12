Nintendo Switch : un bundle (aussi) avec Fortnite le 5 octobre

Un bundle Nintendo Switch + Fortnite le 5 octobre

Longtemps réfractaire à proposer saen bundle,semble avoir décidé de miser sur ces fameux « packs » pour la fin d'année 2018.En effet, alors que certains attendent impatiemment de mettre la main sur le bundle Switch + Pokémon Let's Go , d'autres comptent les jours qui les séparent de la sortie du bundle collector Super Smash Bros Ultimate , qui sera disponible en boutiques le 16 novembre. Avant ceux-ci, Nintendo va donc lancer un autre bundle, avec Fortnite.En effet, le désormais indispensable jeu de battle royale va avoir droit à un bundle Nintendo Switch, un « honneur » que Nintendo réserve habituellement aux jeux maison. Toutefois, pas question ici de retrouver une quelconque édition collector de la console hybride, puisque c'est le très classique pack Neon qui sera proposé aux joueurs. Le jeu Fortnite sera ainsi pré-installé dans la mémoire de la console, et le joueur pourra également profiter du contenu cosmétique Double Hélice, sans oublier un total de 1000 V-Bucks. Un bundle affiché à 299 dollars aux USA, et qui devrait logiquement être proposé à 299 euros en Europe, Fortnite étant, comme chacun le sait, disponible gratuitement sur l'eShop.Pour Nintendo, c'est évidemment l'occasion d'attirer encore un peu plus l'intérêt des (jeunes) joueurs vers sa console. Rappelons au passage que le service d'abonnement payant Switch Online sera lancé dès demain, mais que Fortnite ne sera pas impacté, et restera donc totalement free-to-play sur la console de Nintendo, comme sur la plupart des autres supports.