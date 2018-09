Nintendo Switch Online : un membre inactif perdra ses sauvegardes dans le cloud

Un service abordable mais plutôt limité

Dans le vaste univers des consoles de jeu, il est devenu commun de payer pour obtenir un accès aux services en ligne, dont le stockage des sauvegardes dans le cloud.s'alignera dès le 18 septembre 2018 sur ses concurrents avec son propre service en ligne, le Nintendo Switch Online Au premier abord, le Nintendo Switch Online a tout pour séduire, à commencer par son prix très abordable de 3.99€/mois, 7.99€/trimestre ou 19.99€/an. Pour cette somme, vous pourrez jouer en ligne avec vos amis, télécharger des jeux NES - certains avec la possibilité de jouer en ligne - ou encore bénéficier de promotions. Bien entendu, vous pourrez aussi sauvegarder vos parties dans le cloud, ce qui est toujours pratique en cas de panne de la console, les sauvegardes locales devenant alors inaccessibles.Sauf que quelques failles se sont vite révélées ces derniers temps. Il s'avère que certains jeux parmi les plus célèbres de la console nippone ne seront pas compatibles avec la sauvegarde en ligne . Parmi eux, on peut citer Splatoon 2, Dead Cells ou FIFA 19. Nintendo indique que cette ?incompatibilité? est nécessaire pour éviter la triche dans les classements en ligne.Toujours au rang des déconvenues, il sera impossible de conserver l'accès auxsi vous coupez votre abonnement Nintendo Swtich Online. La pilule risque de mal passer auprès des fans, sachant que les concurrents permettent de récupérer les parties même une fois l'abonnement expiré...Pour les amateurs de jeux, on notera que les téléchargements NES effectués via le Nintendo Switch Online seront jouables hors ligne pour une période de 7 jours. Au-delà de cette période, il faudra montrer patte blanche avec un abonnement actif. Dans le cas contraire, les jeux et sauvegardes - stockés en local - ne fonctionneront plus.Seule bonne nouvelle au tableau : Nintendo ne limite pas le nombre d'appareils où l'on peut connecter son compte. Vous pourrez ainsi retrouver tous les services que vous payez sur la console d'un ami en y ajoutant juste vos identifiants. Une maigre consolation face aux nombreuses restrictions du Nintendo Switch Online...