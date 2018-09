Nintendo Direct : le plein de nouveaux (et anciens) jeux sur Switch et 3DS

Nintendo : du neuf avec de l'ancien (ou inversement) !

La Nintendo 3DS respire encore (un peu)

Revivez le Nintendo Direct du 13 septembre en intégralité

C'est cette nuit que Nintendo a tenu à diffuser son tout nouveau rendez-vous Nintendo Direct. Une vidéo d'une trentaine de minutes, durant lesquelles le géant japonais a tenu à annoncer quelques nouveautés à venir sur sa Nintendo Switch, sans oublier au passage la petite portable 3DS. L'occasion pour les joueurs d'en découvrir davantage sur les jeux à venir, sans oublier la Nintendo Switch édition limitée Super Smash Bros Ultimate, ainsi que le nouveau service Switch Online Ainsi, Nintendo a décidé d'ouvrir son grand rendez-vous par l'officialisation d'un Luigi's Mansion 3, à venir sur Nintendo Switch en 2019. Une excellente nouvelle pour les fans, qui pourront donc bientôt faire équipe avec Luigi et son désormais célèbre aspirateur à fantômes. Mario était lui aussi de la partie, avec l'officialisation de New Super Mario Bros U Deluxe, qui inclura le jeu de base, ainsi que New Super Luigi U. Un énième portage "" certes, mais qui fera sans doute plaisir à de nombreux joueurs, grâce notamment au mode coopération.Histoire de parfaire ce joli tableau, Nintendo a également donné des nouvelles de Yoshi's Crafted World, sans oublier d'officialiser un nouvel opus de la saga Animal Crossing. Tous ces titres sont attendus dans le courant de l'année 2019.Nintendo a également fait un peu de place aux éditeurs tiers, et notamment à Square Enix, qui a officialisé l'arrivée de nombreux titres issus de la saga Final Fantasy. On peut ainsi dès aujourd'hui profiter de Final Fantasy XV Pocket Edition, et on pourra bientôt retrouver Final Fantasy VII, IX ou encore les opus X, X-2 et XII Zodiac Age sur Nintendo Switch.De son côté, le français Ubisoft a créé la surprise en officialisant une version Cloud de Assassin's Creed Odyssey, qui sera disponible le 5 octobre prochain , et qui reposera sur un procédé identique à celui employé par Capcom pour Resident Evil 7 Cloud Version . A noter également le retour de Katamary Damacy, avec le remake du premier opus, baptisé Reroll, prévu pour la fin de l'année.La vidéo a également permis de (re)confirmer l'arrivée de Diablo III sur Switch le 2 novembre prochain, sans oublier Civilization VI le 16 novembre. A noter également la présence de Capcom Beat'em Up Bundle, qui renferme pas moins de 7 classiques de l'ère arcade, et qui sera disponible dès le 18 septembre.Du côté de la Nintendo 3DS, le géant nippon a également tenu à se montrer rassurant, puisque dans quelques semaines, on pourra retrouver le remake de Luigi's Mansion premier du nom, paru initialement sur Nintendo GameCube. La console accueillera également un autre portage, issu de la ludothèque DS cette fois, avec Mario & Luigi Voyage au Centre de Bowser.L'indémodable Kirby était également de la partie, avec là encore un portage, celui de l'excellent épisode Au Fil de l'Aventure, paru sur Wii.