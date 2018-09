Nintendo Switch : un (superbe) bundle collector Super Smash Bros Ultimate

La Nintendo Switch (aussi) aux couleurs de Super Smash Bros Ultimate

Il y a quelques jours à peine, Nintendo officialisait la disponibilité de deux bundles en édition limitée pour sa Switch, avec le jeu Pokémon Let's Go . L'occasion de profiter du prochain jeu Pokémon avec la Poké Ball Plus, mais aussi d'une Nintendo Switch aux couleurs du jeu, tout comme les joy-con et la station d'accueil. A l'occasion de son Nintendo Direct hier soir, la firme nippone a confirmé également la disponibilité d'un autre bundle, aux couleurs de Super Smash Bros Ultimate cette fois.En effet, comme le laissaient suggérer certaines rumeurs, Nintendo va bel et bien mettre en rayons un bundle collector, réunissant la Nintendo Switch, des joy-con reprenant les motifs de Super Smash Bros Ultimate, sans oublier une station d'accueil elle aussi à l'effigie de certains combattants du jeu. Évidemment, le bundle inclura également un code permettant de télécharger le précieux jeu. Un bundle qui sera disponible le 16 novembre prochain.Toutefois, n'espérez pas profiter de Super Smash Bros Ultimate avant la date de sortie du jeu, à savoir le 7 décembre. En effet, même si le bundle arrivera en rayons une vingtaine de jours avant le jeu, le code inclus dans la boite ne permettra pas de jouer avant la disponibilité de Super Smash Bros Ultimate . Entre les bundles Pokémon Let's Go et ce nouveau pack Smash Bros, il devrait y avoir (une nouvelle fois) pas mal de Nintendo Switch sous les sapins à la fin du mois de décembre.