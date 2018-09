Nintendo Switch : des packs Let's Go Pikachu / Evoli en édition limitée

Relooking de la Switch et des joy-con

Les amateurs de Pokémon n'en peuvent plus d'attendre la disponibilité des épisodes Let's Go Evoli / Pikachu le 16 novembre prochain , seront ravis d'apprendre la disponibilité de deux bundles en édition limitée. En effet, histoire de célébrer comme il se doit le retour de Pokémon sur une console de salon Nintendo, le géant japonais a décidé qu'il était grand temps de proposer une Nintendo Switch relookée.Ainsi, les deux nouveaux packs permettront de retrouver une console Nintendo Switch décorée des silhouettes de Pikachu et Evoli, sans oublier des joy-con spécifiques, mais aussi une station d'accueil elle aussi décorée des illustrations en couleur des deux Pokémons. Enfin, chaque Nintendo Switch disposera d'une version préinstallée de Pokémon : Let's Go, Pikachu ou Pokémon : Let's Go, Évoli, sans oublier une manette Poké Ball Plus. Bref, tout pour faire resurgir la folie Pokémon qui sommeille en vous.Ces deux nouveaux packs Nintendo Switch en édition limitée seront disponibles en Europe le 16 novembre, soit le jour de la sortie de Pokémon : Let's Go, Pikachu et Pokémon : Let's Go, Évoli.Pour ceux qui disposent déjà de la console, en plus des jeux, il sera bien sûr possible de faire l'acquisition de la Poké Ball Plus séparément, à condition toutefois de bien vouloir débourser la coquette somme de 50 euros.Des packs réunissant le jeu et la Poké Ball Plus sont également prévus, au prix de 89,99 euros. A l'heure actuelle, Nintendo n'a pas dévoilé le prix de vente de ces nouveaux bundles. A vos pronostics donc !