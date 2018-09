Nintendo Switch Online : le service payant lancé le 19 septembre

Un nouveau service (obligatoire) de jeu en ligne

Les joueurs Nintendo Switch n'ont plus que quelques jours pour profiter des joies du online gratuit sur Splatoon 2, Mario Kart 8 Deluxe ou encore Rocket League. En effet, le service payantsera lancé dès le 19 septembre, soit la semaine prochaine !Concernant le fonctionnement du Switch Online, Nintendo a fait preuve d'une transparence assez exemplaire, puisque l'on sait depuis quelques mois déjà que ce dernier sera proposé au tarif de 3,99 euros pour un mois et 19,99 euros pour l'année complète. Outre le jeu online, l'abonnement permettra de prétendre à une sélection de jeux NES, avec une vingtaine de titres prévus dès le lancement, certains bénéficiant d'un nouveau mode online.Parmi les autres avantages du Switch Online, la possibilité de stocker les sauvegardes de jeux dans le Cloud... même si cela ne concernera pas tous les jeux Enfin, histoire de permettre au plus grand nombre de tester son nouveau service Switch Online, Nintendo va permettre aux joueurs de profiter d'un essai gratuit de 7 jours, avant de décider de succomber (ou non) au online payant sur une console estampillée Nintendo. Rendez-vous est pris pour le 19 septembre donc.