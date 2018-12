Civilization VI : une version Nintendo Switch le 16 novembre

Civilization VI s'invite sur Nintendo Switch

Un prix de vente encore inconnu

Le très bon Civilization VI , lancé sur Mac et PC en octobre 2016, va très bientôt faire l'objet d'une déclinaison sur la console hybride de Nintendo.2K Games a officialisé la disponibilité le 16 novembre prochain de ce Civilization, qui contiendra une très large partie du contenu proposé sur ordinateurs. Cela inclura notamment les packs Viking, Pologne, Australie et Perce & Macédoine.L'une des principales caractéristiques de cesera évidemment sa vocation à être joué partout, de par le côté nomade de la console. Les développeurs ont également inclus certaines options propres à la Nintendo Switch, à commencer par un tout nouveau mode multijoueurs en local permettant, à quatre amis de coopérer ou au contraire de s'affronter sur le champ de bataille.On imagine évidemment que les développeurs ont du faire quelques concessions techniques et autres optimisations de gameplay pour permettre à ce Civilization VI de tourner parfaitement sur Nintendo Switch, mais globalement, on devrait retrouver une expérience très similaire à celle déjà proposée sur Mac et PC. Reste à savoir maintenant à quel tarif sera affichée cette version Nintendo Switch. Sortie prévue le 16 novembre prochain donc.Rappelons au passge qu'il ne s'agira pas de la première incursion de Civilization VI sur le marché de la console nomade, puisqu' une version iOS (destinée à l'iPad) du jeu est disponible depuis la fin de l'année 2017.A noter, pour les intéressés, que le jeu permet désormais de s'essayer gratuitement aux 60 premiers tours, soit largement de quoi voir si l'on devient accro ou non.