Rassurez-vous, Fortnite conservera sa gratuité sur Nintendo Switch Online

Nintendo a respecté le système free-to-play de Fortnite

: difficile de faire plus clair pour Nintendo, qui rassure ici les millions de joueurs Fortnite inquiets à l'idée de débourser une somme d'argent pour jouer à leur jeu vidéo favori sur la console Switch. Car à partir du 19 septembre 2018, le groupe japonais obligera ses utilisateurs à payer un abonnement Switch Online pour profiter des parties en ligne Fortnite Battle Royale fait visiblement partie des exceptions, pour le plus grand bonheur des fans du titre d'Epic Games. La multinationale a ainsi fait passer le message par le biais d'une FAQ (Foire aux Questions) mise en ligne sur son site. Ici, Nintendo marque un bon point en conservant la gratuité du jeu phénomène, dont le principe est basé sur un accès. Sans ce système, Fortnite n'aurait d'ailleurs peut-être pas attiré autant de néophytes et rencontré un tel succès.Toujours est-il que de nombreux autres jeux vidéo ne bénéficieront pas de cette dérogation. Un montant mensuel ou annuel devra alors être payé pour accéder au service Switch Online, désormais la seule alternative pour profiter du mode en ligne sur la console de la multinationale asiatique. Un abonnement qui vous permettra aussi d'enregistrer vos sauvegardes sur un cloud, d'accéder à toute une gamme de jeux NES et d'être éligible à l'achat de manettes NES compatibles avec la Switch