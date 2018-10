Xbox One : la MàJ d'octobre ajoute de nouveaux avatars et le support d'Alexa

La mise à jour d'octobre en approche sur Xbox One

Depuis son lancement, laest régulièrement mise à jour par Microsoft, avec au fil des mois de nombreuses améliorations, des nouveautés, des optimisations... Cette fin d'année 2018 ne fait évidemment pas exception à la règle, et le géant américain annonce que la nouvelle mise à jour de l'interface est en cours de déploiement.Une mise à jour qui va notamment permettre aux joueurs de profiter enfin du fameux système Xbox Avatars 2.0 dévoilé il y a déjà quelques mois . Le nouvel éditeur va ainsi offrir une personnalisation nettement plus large aux joueurs, qui pourront configurer le corps de leur double virtuel, ses vêtements, ses émotions... A cela s'ajoutent également des objets à récupérer dans l'Avatar Store, avec notamment des items issus de Halo, Gears of War... A noter que ce nouveau système ne vient pas forcément remplacer le modèle actuel si le joueur n'en fait pas la demande.Avec cette nouvelle update, la Xbox One accueille également l'assistant vocal. Ce dernier va évidemment, permettant aux joueurs d'utiliser la fonction Xbox Skill, offrant la possibilité d'allumer/éteindre leur console, d'ajuster le volume, de lancer des jeux, des applications... Aux États-Unis, Microsoft va également proposer un nouveau bundle, permettant aux acheteurs d'une Xbox One S ou Xbox One X de recevoir gratuitement un Amazon Echo Dot.L'autre ajout majeur de cette nouvelle mise à jour, c'est l'arrivée de la technologie Dolby Vision HDR en plus du HDR10. Ainsi, à condition bien sûr de disposer d'une Smart TV compatible, la Xbox One sera en mesure de délivrer un signal Dolby Vision, en transitant par Netflix par exemple. En fin d'année, Microsoft devrait également permettre officiellement d'utiliser le tandem clavier/souris sur Xbox One , avec une nouvelle mise à jour.