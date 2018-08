Microsoft : la Xbox One X et la Manette Elite (enfin !) en édition "White"

Microsoft plus blanc que blanc

Sia osé le blanc en fin d'année 2013 avec sa, force est d'admettre que le géant de Redmond (tout comme Sony) est plutôt adepte du noir. Ainsi, à ce jour, la Xbox One X est disponible uniquement en noir, tout comme la manette Elite. Toutefois, d'ici quelques semaines, le blanc va revenir en force du côté de chez Microsoft.En effet, le géant de Redmond a officialisé la disponibilité le 14 novembre prochain d'un nouveau bundle, qui comprendra la Xbox One X (en version 1 To), le jeu Fallout 76, ainsi qu'un mois d'accès au Xbox Live comme au Xbox Game Pass. Un bundle baptisé "Robot White", qui permettra donc de retrouver la console de jeu avec une toute nouvelle robe blanche ! Du côté de la manette, on retrouvera la même manette blanche fournie avec les Xbox One S.Histoire de rhabiller de blanc le fan inconditionnel de la marque, Microsoft a également pensé à décliner sa précieuse manette Xbox Elite Controller en blanc également. Jusqu'ici disponible uniquement en noir, cette manette dédiée aux pros sera disponible dans un nouveau coloris à compter du 16 octobre prochain. Côté tarif, il faudra accepter de débourser la somme de 149 euros pour mettre la main sur cette manette Xbox Elite Controller White.Pour les intéressés, le bundle Xbox One X Édition Spéciale Robot White (1 To) + Fallout 76 peut être précommandé directement sur le Microsoft Store à cette adresse . En ce qui concerne la manette Xbox Elite blanche, cela se passera directement ici