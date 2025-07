En mars dernier, Nintendo officialisait la date de sortie de son film The Legend of Zelda, à venir le 26 mars 2027 au cinéma. Un long-métrage « en prises de vue réelles » confirmé par Shigeru Miyamoto en novembre 2023, qui sera réalisé par Wes Ball, notamment à l’origine de la trilogie Maze Runner et de La Planète des Singes.