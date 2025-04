En plus de cette annonce, Lucasfilm a donné aux fans présents sur place un avant-goût de The Mandalorian and Grogu, le film dérivé de la série Disney+ The Mandalorian, et qui arrivera dans les salles françaises le 20 mai 2026, soit dans un an tout pile. Les images, qui ont fuité sur X, montrent une aventure gorgée d'action, le retour de Pedro Pascal dans le rôle-titre et l'arrivée de Sigourney Weaver qui, après Alien et Avatar, ajoute Star Wars à son tableau de chasse des plus grandes licences de science-fiction.

Et après ? Lucasfilm reste discret sur le sujet. Le studio a passé les dernières années à annoncer de multiples projets, avant de les annuler en catimini. Kathleen Kennedy, la patronne de la filiale appartenant à Disney, a tout juste indiqué que le film sur la suite des aventures de Rey, les projets de James Mangold (Logan, Le Mans 66) sur le premier ordre Jedi et de Taika Waititi (Thor Ragnarok), ainsi qu'une nouvelle trilogie de films sont toujours en développement, mais sans dates de sorties annoncées pour le moment. Hypés par cette annonce ?