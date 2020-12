La fin de la saison 2 de The Mandalorian annonce... Un nouveau spin-off Star Wars à venir sur Disney+

Si vous trouviez que la future saison 3 de The Mandalorian et la dizaine de séries Star Wars récemment annoncées par Disney ne suffisaient pas, la firme vous a entendu. Via une scène post-générique à la fin du huitième et dernier épisode de la saison 2, portée par Pedro Pascal, Disney+ a annoncé qu'une nouvelle série (à moins qu'il ne s'agisse d'un film, ce n'est pas précisé) serait de sortie en décembre 2021.

Si vous voulez conservez la surprise, fuyez tant qu'il est encore temps.

Cela ne surprendra pas beaucoup les spectateurs qui ont vu la saison 2 de The Mandalorian, mais Disney va poursuivre dans le fan service en offrant un spin-off au célèbre mercenaire Boba Fett.

Dans la bien nommée The Book of Boba Fett, il sera probablement question de la suite des aventures du personnage incarné par Temuera Morrison, de retour sur Tatooine et accompagné du personnage Fennec Shand (Ming-Na Wen). Il n'est pas non plus impossible que ce spin-off nous montre comment Boba survit au Sarlacc dans l'Episode VI.