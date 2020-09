The Mandalorian : une saison 4 possiblement confirmée par un acteur de la série

Dans une interview au magazine People, le comédien Giancarlo Esposito, qui interprète l'antagoniste principal de la série, le Moff Gideon, a donné quelques détails sur le futur de la série.

« Nous vivons dans un univers qui est immense et il y a tant à explorer. Je pense donc que cette saison va jeter les bases de la profondeur et de l'étendue à venir dans la saison 3 et la saison 4, où vous allez vraiment commencer à obtenir des réponses ».

Si l'on savait déjà que Jon Favreau, le showrunner de la série travaillait sur une troisième saison, Disney n'avait pas confirmé jusqu'alors une quatrième salve d'épisodes.

Après la réception mitigée de la dernière trilogie au cinéma, Disney a annoncé privilégier la télévision pour développer l'univers Star Wars. Outre The Mandalorian, qui pourrait durer au minimum jusqu'en 2022, deux autres séries sont en développement avec un spin-off centré sur Obi-Wan Kenobi et un préquel à Rogue One: a Star Wars Story.