The Walking Dead : la saison 11 sera la dernière, mais des spinoffs ont déjà été commandés

Et ce n'est pas tout : une série anthologique sobrement baptisée Tales of The Walking Dead proposera, elle, des épisodes (ou des arcs d'épisodes) uniques et indépendants, centrés sur des personnages nouveaux ou existants.

En attendant, l'épisode initialement pensé comme étant le final de la saison 10 de The Walking Dead et repoussé en raison de l'épidémie de COVID, sera enfin diffusé le 4 octobre prochain, suivi du lancement du premier épisode de The Walking Dead : World Beyond. Six épisodes bonus supplémentaires de la série mère arriveront ensuite en 2021, portant la saison 10 à 22 épisodes au total.