Le veilleur d'écran[s] S03E01 📺 Kingdom : la série de zombies qui va droit à la carotide

Dans un contexte où l'offre en matière de séries n'a jamais été aussi pléthorique, le Veilleur d'écran[s] se propose d'être votre guide à travers les saisons. Qu'il s'agisse d'une ancienne série aujourd'hui culte, d'un carton récent ou d'un show plus anonyme, cette chronique vous aidera à ne perdre votre temps qu'en bonne compagnie.

Kingdomino

Corée graphique

Zombie or not zombie, that is the question

J'en ai ma claque des zombies. Je pense que c'est un genre qui a été trop exploité ces dernières années, à tel point qu'il n'a aujourd'hui presque plus rien d'intéressant à montrer ou raconter sur le petit ou le grand écran. Il y a bien entendu quelques exceptions, comme le filmpar exemple (dont j'attends la suite avec une certaine méfiance, cela dit), mais, globalement, je trouve que face aux propositions actuelles on oscille entre le «» (la sympathique mais oubliable sériepar exemple) et le carrément chiant (coucou, avec qui j'ai - enfin - réussi à rompre un pénible syndrome de Stockholm de plusieurs années).Et pourtant... La saison 2 de, disponible sur Netflix depuis le 13 mars dernier (à ne pas confondre avec la très chouette série orientée vikings, également proposée sur la plateforme), est l'une des nouvelles saisons de série que j'attendais le plus en cette année 2020, et elle n'a pas déçu mon attente de plus d'un an, bien au contraire.Série nous venant de Corée du Sud (si je recommande toujours, pour une meilleure immersion notamment, de regarder ses séries en VO, ici vous devriez spécialement faire l'effort),se déroule quelques années après les invasions japonaises, durant la période Joseon. Nous sommes donc autour de 1600, un moment de l'Histoire où la poudre noire des fusils et des canons côtoie encore les arcs et les épées.Dans un contexte politique déjà compliqué pour le Royaume coréen, où se mêlent clans rivaux, roi malade et conspirations, apparaît une mystérieuse maladie qui fait revenir les morts. Le prince héritier Lee Chang part alors enquêter sur ce mystérieux phénomène et, après quelques épisodes d'installation nécessaires pour introduire les personnages et la situation, vous vous en doutez : ça tourne mal. Et vite.Durant sa dizaine d'épisodes,est un véritable festival d'action sanglante, où chaque acteur dans la peau d'un mangeur de chair donne absolument tout ce qu'il a. Rapides, impitoyables et prompts à former de véritables vagues de destruction massives, tant ils sont nombreux et affamés, les zombies de la série sont bluffants. On sent que des moyens ont été investis par la production côté figuration, maquillage et faux sang. J'ai également beaucoup apprécié les nombreuses idées des scénaristes dans leur utilisation des zombies, la véritable peur que l'on ressent pour la vie des héros quand ils sont face à eux, ou encore le fait que l'origine de la mystérieuse contamination que subit le peuple ignorant soit pour une fois connue et scénaristiquement bien employée.En outre, et au-delà de ses nombreuses batailles mémorables, allant de la simple escarmouche fort bien chorégraphiée à de véritables affrontements épiques à grande échelle - mais toujours aisés à suivre -, le show a bien d'autres choses que du sang par litres et du massacre de qualité à proposer.Impossible tout d'abord de ne pas saluer son incroyable mise en scène et son ambiance aussi dépaysante que rafraîchissante. Les nombreux et magnifiques paysages naturels, les décors, ou encore les costumes colorés et atypiques des personnages (pour nous autres occidentaux tout du moins, peu habitués à voir cette région et cette époque au cinéma ou à la télévision), sont une véritable ode au voyage. Au détail près des zombies, bien entendu.La réalisation, assurée par seulement deux hommes, à savoir Kim Seong-hun () et Park In-je, brille également par plusieurs moments de grâce, par ses lumières et ses plans inspirés. En un mot comme en cent : sur la forme,, ça déchire.Son intrigue dramatique et politique relativement simple et cohérente est également agréable à suivre (tout a d'ailleurs été écrit par Kim Eun-hee de), notamment grâce à des héros intéressants et attachants. L'évolution de ces derniers face à une épidémie toujours plus réelle, tangible et menaçante, mais aussi, et surtout, leurs quelques moments de bravoure et de sacrifice mémorables, font véritablement partie des meilleurs passages de la série. Tel un zombie,n'hésite pas à prendre régulièrement le spectateur à la gorge, sans la moindre pitié.

« On ne voit pas le temps passer une fois la toujours plus imposante vague de zombies lancée »

Cette série est pour vous si : - Vous voulez une histoire de zombies pas comme les autres

- Vous avez toujours rêvé de voyager en Corée du Sud (et dans le passé)

- Vous recherchez une série courte

Cette série n'est pas pour vous si : - Vous n'aimez vraiment vraiment pas les zombies et/où les œuvres coréennes

- Vous êtes sensible au sang et à la violence graphique

- Vous préférez le rythme lent (et chiant, pardon hein) de The Walking Dead



Par ailleurs très bien rythmée après une courte installation politique forcément un peu lente,alterne intelligemment les scènes d'action intenses et oppressantes avec des phases de dialogues plus posées, sans être trop longues ou inutiles. Résultat : on ne voit pas le temps passer une fois la toujours plus imposante vague de zombies lancée.Toutefois, il faudra probablement un petit temps d'adaptation à la plupart des spectateurs pour s'habituer, d'une part à ce qui pourrait passer de prime abord pour un certain « sur-jeu » de la part d'une poignée d'acteurs/personnages, d'autre part à une atmosphère cinématographique coréenne à laquelle nos yeux de spectateurs occidentaux ne sont pas forcément habitués. Mais pas de panique, rien de rédhibitoire ici, d'autant plus que cela confère à la série multiples spécificités et une âme singulière, qui participent finalement au dépaysement global.J'ai bien conscience que plusieurs de ces particularités peuvent apparaître comme de véritables obstacles pour certains spectateurs, mais j'en suis la preuve vivante avec mon ras le bol des zombies : vous devriez tout de même essayer, tant les chances d'en ressortir soufflé et de pleinement appréciersont élevées.