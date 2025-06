Dès le mois de juillet, le catalogue de jeux Netflix va considérablement s'alléger. La firme de Los Gatos a confirmé le retrait de 21 jeux, une liste qui inclut des titres acclamés par la critique et appréciés des joueurs. Parmi les plus notables, le roguelike multiprimé Hades disparaîtra dès le 1er juillet, suivi le 14 juillet par les poétiques Monument Valley 1 et 2, l'exigeant Death's Door ou encore le classique revisité Braid, Anniversary Edition.

Cette décision n'est pas sans conséquence, tant pour les joueurs que pour les créateurs. Pour beaucoup de ces titres, Netflix était l'éditeur exclusif sur les plateformes mobiles, rendant leur avenir sur iOS et Android incertain. Certains studios, comme Color Gray Games (The Case of the Golden Idol), ont semblé pris de court par l'annonce, tandis que d'autres, à l'image de Devolver Digital, explorent déjà des solutions pour proposer à nouveau leurs jeux en tant que titres payants sur les boutiques d'applications.