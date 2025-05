Le 12 mai 2025 sonnera donc le glas pour « Black Mirror: Bandersnatch » et « Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend » sur Netflix. Ces deux programmes, qui permettaient aux spectateurs d'influencer directement le déroulement de l'histoire, étaient les derniers représentants d'une offre de contenus interactifs que Netflix avait progressivement réduite au fil des derniers mois. Leur retrait signifie la fin quasi totale de ce type d'expériences sur le service, qui avait initialement lancé son premier titre interactif, « Puss in Book : Trapped in an Epic Tale », en 2017.

« Black Mirror: Bandersnatch », sorti en décembre 2018, est sans doute l'œuvre interactive la plus notoire de Netflix. Ce film, ancré dans l'univers sombre de la série d'anthologie Black Mirror, plongeait le spectateur dans la peau d'un jeune programmeur des années 1980 tentant d'adapter un roman de dark fantasy en jeu vidéo. Avec ses multiples embranchements narratifs et ses fins alternatives, « Bandersnatch » a fasciné par sa complexité et a même été récompensé par deux Primetime Emmy Awards, marquant les esprits par son approche d'un film dont vous êtes le héros pour un public adulte. Bien qu'il ne fût pas le premier essai de Netflix dans ce domaine, il en est devenu le porte-étendard.