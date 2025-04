vidarusny

Une augmentation en 18 mois, certains diraient que c’est pour absorber le coût de la vie et préserver les marges.

Franchement, un produit à la valeur que les gens sont prêt à payer. C’est à l’entreprise de trouver le bon prix, celui que les utilisateurs sont prêt à payer en ayant la marge la plus importante. On le voit très bien avec Apple ou ils vendent beaucoup l’image, le cout du produit étant bien différente du prix vendu. Ou le voit beaucoup avec les consoles de jeux, ou ils sont prêt à vendre à perte et se rattraper sur les jeux…

De manière générale, ce qui m’étonne toujours, c’est cette capacité à taper sur entreprise américaine parce que américaine, franchement on a quoi comme service de streaming Français on a quoi et à quel prix ?

De manière temporel, avec la guerre commerciale certain souhaite ne pas consommer de produit américain, parfois que Tesla parfois plus. C’est leur choix, ils ont leurs raisons et ils ont raisons se tenir à leur choix. Mais ça n’a rien voir avec l’article ni avec les choix de prix ne mélangeons pas les problèmes.