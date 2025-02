Tubi, propriété de Fox, fonctionne sur un modèle financé par la publicité. Contrairement à Netflix, aucun abonnement n’est requis : il suffit de regarder quelques pubs pour accéder librement à son immense bibliothèque. Avec 275 000 films et épisodes de séries, dont plus de 300 productions originales, Tubi s’impose comme l’un des plus grands services de streaming gratuits.

Et ça marche. En 2024, Tubi comptabilise 97 millions d’utilisateurs actifs mensuels et représente 1,8 % du temps total de visionnage télé aux États-Unis. Un chiffre qui en dit long sur son succès. Son approche séduit, notamment parce qu’elle permet aux spectateurs de profiter d’un large choix de contenus sans dépenser un centime. Et puisqu’il appartient à la Fox, tout le contenu proposé est entièrement légal et sous licence, sans aucun piratage.