Bientôt des chaines de TV dans Netflix ?

Le marché du FAST est en plein essor aux États-Unis et en Europe, où le parc de Smart TV et box TV connectées permet aux utilisateurs d'accéder finalement à des chaînes gratuites supplémentaires. Parmi les grands noms de la FAST TV, nous comptons Pluto TV (Paramount), Amazon Freevee (anciennement IMDb TV), The Roku Channel (Roku), Plex, Samsung TV Plus, LG Channels ou encore Vizio WatchFree+.

Nous apprenions il y a quelques semaines que HBO Max perdait de nombreuses séries de son catalogue, dont Westworld, Raised by Wolves et The Nevers, qui ne sont plus disponibles sur la plateforme depuis la mi-décembre. D'après Polygon, HBO cherche à monétiser ces séries en les vendant à des services de FAST TV, signe qu'il va falloir compter avec ces plateformes à l'avenir.