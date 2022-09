France Télévisions va lancer des chaînes linéaires et gratuites en streaming

France Télévisions, nous le disions, y voit une opportunité, d'où l'accord conclu avec SoFast, qui se chargera de la création des chaînes, dont on ignore tout pour le moment : et le nombre, et les thématiques. SoFast y a en tout cas aussi vu une opportunité : « leur succès sera notre succès, car nous travaillons exclusivement sur la base d'un partage des revenus », explique le patron et co-fondateur de l'entreprise, Yanaï Arfi.