Après TF1 Max, M6 prévoit un 6Play sans pub et payant

Selon les informations des Echos, M6 travaille également sur un service de replay payant et sans pub qui serait notamment lancé sur les box des opérateurs. Comme pour MyTF1 Max, cette offre serait donc complémentaire à celle de 6Play , qui recense 20 millions d’utilisateurs et utilisatrices et qui s’est récemment enrichie d’une offre de cinéma gratuite. Cette stratégie peut surprendre vu les efforts opérés pour la création de Salto , mais elle est avant tout une nouvelle étape pour faire face aux géants du streaming. « Dans quatre ans, à peu près 40 % de nos programmes seront regardés en non linéaire » avait déclaré Nicolas de Tavernost, P.-D.G. de M6, lors de récentes conférences. Selon Claire Enders, à la tête du cabinet Enders Analysis, il ne resterait en effet qu’environ deux ans aux groupes de télévision français pour développer une riposte à Netflix et consorts, « au risque de se faire aplatir par les Américains. Il faut aller plus vite et plus loin, notamment dans l’AVoD ».