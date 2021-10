Streaming : TF1 lance MYTF1 MAX en bêta, un désaveu de Salto ?

Cette offre permettra donc de regarder les programmes de la première chaîne de France en replay et sans aucune interruption publicitaire contrairement au service MyTF1 , proposé sous forme d’offre AVoD (service gratuit incluant des publicités). Il sera également possible de regarder les chaînes du groupe en direct (TF1, TMC, LCI, etc.), qui elles sont déjà gratuites. L’ensemble des contenus sera disponible en HD, « pour un meilleur confort de visionnage » et sera accessible sur ordinateur, smartphone et tablette .