Salto : interface, contenus, fonctionnalités... promesses tenues ? Nos premières impressions en vidéo !

La plateforme de streaming vidéo des groupes TF1, France Télévisions et M6, baptisée Salto, est disponible au grand public depuis ce mardi 20 octobre. L'occasion, pour Clubic, de jeter un œil au service, avec un focus fait sur la découverte de l'interface et des différentes thématiques de l'outil. Nous avons aussi fait la connaissance d'une drôle de fonctionnalité (si on vous demande quel est votre signe astrologique, ne soyez plus étonné.e) et jugé sur différents contenus de la qualité visuelle proposée par la plateforme, outre la prise en main du player vidéo, qui souffre de certaines carences.