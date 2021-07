6play prend le pli de l'AVoD, avec de la pub et des programmes originaux

Mercredi à Paris, Frédéric de Vincelles, directeur général des programmes en charge des plateformes et du sport du groupe M6, a détaillé la stratégie résolument AVoD de la plateforme 6play. L'AVoD, pour Advertisement-based Video on Demand, correspond aujourd'hui à une plateforme de streaming vidéo financée par la publicité. Si elle ne nécessite pas d'abonnement mensuel, annuel ou autre et qu'elle est gratuite en ce sens, elle ne l'est donc pas réellement, puisque la publicité permet au groupe M6 de générer des revenus un peu plus importants chaque année.