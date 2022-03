YouTube propose près de 4 000 épisodes de séries gratuitement (mais il y a un mais)

« De plus en plus de personnes choisissent de découvrir YouTube sur grand écran avec leurs amis et leur famille. En fait, selon Nielsen, YouTube a touché plus de 135 millions de personnes sur des téléviseurs connectés aux États-Unis en décembre 2021 », explique YouTube dans un billet de blog. Ainsi, les spectateurs situés aux États-Unis vont avoir la possibilité de visionner en continu près de 4 000 épisodes d’émissions comme Hell’s Kitchen (Cauchemar en Cuisine, version américaine), le space opera Andromeda ou encore la série Heartland. Si le contenu sera accessible gratuitement, les utilisateurs devront regarder des publicités pour pouvoir les visionner entièrement.