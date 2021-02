Pluto TV arrive en France, le service de streaming gratuit peut-il faire trembler Molotov et Salto ?

Pluto TV n'est pas un service de vidéo à la demande comme Netflix, Prime Video et consorts, mais regroupe un bouquet de 40 chaînes diffusant des contenus en continu. Il n'y a pas vraiment de canal généraliste, chaque chaîne est spécialisée dans un thème précis : jeu vidéo, manga, cuisine, jeunesse, cinéma, nature, sport extrême…

Si 40 chaînes sont disponibles pour le lancement français, il est prévu de passer à 60 dès l'été 2021 et à une centaine avant la fin de l'année. On retrouve surtout des œuvres et émissions en provenance des États-Unis, les contenus français manquent cruellement. Dans tous les cas, les films et séries sont souvent loin d'être récents.

On peut aussi regretter le manque de versions originales sous-titrées en français, on doit généralement se contenter de la VF sur les productions américaines.