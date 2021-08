Netflix revoit ses prix à la hausse en France

Une fois n'est pas coutume, dans ce Veilleur d'écran[s] nous n'allons pas parler d'une série. Non, nous allons parler d'une saga animée composée de… trois séries. En effet, si Trollhunters demeure la fondation de Tales of Arcadia, il ne faudrait pour autant pas oublier 3Below et Wizards, qui lui font suite ; et le film de conclusion, Rise of the Titans.