itisme

non là faut pas aller trop loin non plus ! autant pour le cinéma j’étais d’accord avec les propos du PDG , autant que celui de netflix games ose comparer les 10-15 jeux 2d bien nazes dispo sur netflix avec un console comme la playstation faut pas avoir peur du ridicule,

et meme si on compare à la concurrence directe bonne chanse pour rattrapper xcloud, geforce now etc,

non vraiment faut qu’ils arretent de sortir de leur domaine de base qu’ils font bien, mais bon c’est pas les seuls c’est la mode de s’improviser un corps de métier du jour au lendemain chez les distributeurs de contenus.

non vraiment encore si il avait comparé avec un éditeur de jeux mobiles débiles et sans intéret genre Tencent ok mais franchement se comparer à Sony et playstation …